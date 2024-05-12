بعد قليل.. أولى جلسات طعن المتهمين بقتل بـ "صيدلي حلوان"

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «صيدلي حلوان» على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك أمام دائرة الأحد "ه" الجنائية.

صيدلي حلوان

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5 أخرين بتهمة قتل صيدلي حلوان.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين السبعة محبوسين احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة، وذكرت النيابة في بيان لها أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدَّروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرَّضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصى خشبية محدثين به عدة إصابات.