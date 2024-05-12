الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف وقع رئيس وزراء إسبانيا فى فخ الصهيونية؟.. أكرم السيسى يوضح لـ"الشاهد"

الدكتور أكرم السيسي
الدكتور أكرم السيسي

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن "رئيس الوزراء الإسباني أعلن مؤخرا توقف كافة أعماله؛ بسبب الأقاويل المنتشرة حول ممارسة زوجته لأعمال حرة وتردد الشبوهات حولها، وبالتأكيد ذلك ليس من فراغ، بل جاء نتاجا لممارسات صهيونية، بعد زيارته لمعبر رفح برفقة رئيس وزراء بلجيكا".

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه: "بعد أيام قليلة من أحداث السابع من أكتوبر الماضي، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسباني ورئيس وزراء بلجيكا، وأعلنوا اعترافهم الكامل بفلسطين كدولة مستقلة، وما تعرض له رئيس الوزراء الإسباني كان عقابا لما صرح به".

وتابع: "جميع المسؤولين الغربيين يخافون الآن الحديث الصريح عن الأزمة الفلسطينية، ويحاولون إصدار تصريحاتهم بمصطلحات لا تسبب لهم أزمات سياسية في الوقت الراهن".

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