الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص في حادث سير بمدينة 6 أكتوبر

جثة - أرشفية
جثة - أرشفية

لقى شخص مصرعه بسبب حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر ونقل الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم، ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بدراجة بخارية، ونتج عنه وفاة شخص ونقل الى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حادث تصادم حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية دراجة بخارية سيارة غرفة عمليات النجدة

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