"الزراعة" تنظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشى صغار المربين بكفرالشيخ

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بمحافظة كفرالشيخ، تستمر حتى 16 مايو الحالي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة سوف تشارك فيها جميع الجهات والمعاهد المختصة بالوزارة مثل معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية.

فحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية وتحصين حيوانات

"الزراعة" تنظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بكفر الشيخ

وأضاف أن القافلة ستقوم بعدة جولات في قرى ومراكز المحافظة لفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.