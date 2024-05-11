السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشى صغار المربين بكفرالشيخ

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بمحافظة كفرالشيخ، تستمر حتى 16 مايو الحالي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة سوف تشارك فيها جميع الجهات والمعاهد المختصة بالوزارة مثل معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية. 

فحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية وتحصين حيوانات 

txt

برلماني يوصي بالاستعانة بشباب الخريجين لأداء الخدمة العامة بقطاعات وزارة الزراعة

txt

حملات رقابية على أسواق اللحوم.. جهود وزارة الزراعة في أسبوع

"الزراعة" تنظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بكفر الشيخ

وأضاف أن القافلة ستقوم بعدة جولات في قرى ومراكز المحافظة لفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.

 

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مواشي صغار المربين قافلة بيطرية مجانية حياة كريمه ريف المصري

مواد متعلقة

حملات رقابية على أسواق اللحوم.. جهود وزارة الزراعة في أسبوع

برلماني يوصي بالاستعانة بشباب الخريجين لأداء الخدمة العامة بقطاعات وزارة الزراعة

الأكثر قراءة

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

التحريات: سرعة "التريلا" الزائدة وراء الحادث المروع على الطريق الدائرى

أسعار السلع الأساسية فى مصر اليوم 11 مايو 2024.. استقرار فى بعضها

يطلق الأربعاء.. التاكسى الكهربائى "رفاهية لا متناهية" بالعاصمة الإدارية

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟