الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى بكري: إسرائيل قصفت غزة بما يعادل أكثر من 4 قنابل ذرية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدمار الذي تعرض له قطاع غزة يقدر بحجم أكبر من 4 قنابل ذرية ألقيت عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسبب في تدمير كبير لقطاع غزة، وقتل عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء دون ذنب أو جريمة.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشعب الفلسطيني يضرب أروع صور الصمود في مواجهة جرائم العدو، الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين منذ تأسيس إسرائيل، مستنكرًا الصمت العالمي والدولي، معقبًا: "أين أنت أيها العالم الجبان؟، لقد ضاعت كل هذه الشعارات وتكشفت الوجوه".

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن العالم ما يزال يسدد اتهاماته ويسخر من الشعب الأبيّ العظيم، متسائلًا: "هل ترون شعوبنا وصرخاتها المكتومة؟، يريدون تهجير كل فلسطيني عبر مصر تاركا أهله ودياره وأمواله، ولكن الفلسطينيين سيظلون متمسكين بأرضهم".

ووجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة للأوروبيين، قائلًا:" أنتم شركاء في جريمة الحرب على غزة". 

 

مصطفى بكرى فلسطين الشعب الفلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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