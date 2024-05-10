مصطفى بكري: حياة كريمة أحدثت طفرة تطويرية وتنموية في قرى ومراكز الصعيد

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الصعايدة أبناء مصر المنتمين إلى تراب الوطن الذي تجدهم في كل أزمة معك وفي كل حرب واقفين في حاجة دومًا أن يشعروا بأن الوضع قد تغير.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حياة كريمة عاملة شغل جميل ومحترم، لكن مشاكلنا كثيرة لأن الصعيد قد أهمل كثيرا، ولذلك فإننا متفائلون بالمرحلة القادمة، متفائلون بالجمهورية الجديدة، ولدينا إحساس يقيني أن ما حدث في سيناء وفي مناطق كثيرة سوف ينتقل إلى الصعيد، سواء من خلال الحكومة وإلى جوارها منظمات المجتمع المدني الأهلية كاتحاد القبائل العربية وصندوق تحيا مصر.

وأوضح أن الكثير من المنظمات هاجمة على الصعيد لإخراجه من أزماته ومشاكله لوضعه على الخريطة جنبًا إلى جنب مع الخطة التنموية للدولة المصرية، ومع خطة حياة كريمة في كل القرى والمناطق، مع إدخال الخدمات في كل مكان، مع إنجاز مشروع المثلث الذهبي.