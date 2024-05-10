الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى بكري: حياة كريمة أحدثت طفرة تطويرية وتنموية في قرى ومراكز الصعيد

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الصعايدة أبناء مصر المنتمين إلى تراب الوطن الذي تجدهم في كل أزمة معك وفي كل حرب واقفين في حاجة دومًا أن يشعروا بأن الوضع قد تغير.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حياة كريمة عاملة شغل جميل ومحترم، لكن مشاكلنا كثيرة لأن الصعيد قد أهمل كثيرا، ولذلك فإننا متفائلون بالمرحلة القادمة، متفائلون بالجمهورية الجديدة، ولدينا إحساس يقيني أن ما حدث في سيناء وفي مناطق كثيرة سوف ينتقل إلى الصعيد، سواء من خلال الحكومة وإلى جوارها منظمات المجتمع المدني الأهلية كاتحاد القبائل العربية وصندوق تحيا مصر.

وأوضح أن الكثير من المنظمات هاجمة على الصعيد لإخراجه من أزماته ومشاكله لوضعه على الخريطة جنبًا إلى جنب مع الخطة التنموية للدولة المصرية، ومع خطة حياة كريمة في كل القرى والمناطق، مع إدخال الخدمات في كل مكان، مع إنجاز مشروع المثلث الذهبي.

مصطفى بكرى الاعلامي مصطفى بكري حياة كريمه قري الصعيد تنمية الصعيد

الأكثر قراءة

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

«أسد» رمضان يتحدى «شمس الزناتى» فى صيف سينمائى ساخن

ماذا يعنى تبنى الأمم المتحدة قرارًا يمنح فلسطين العضوية الكاملة؟

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام