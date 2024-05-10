منتخب مصر مواليد 2004 لكرة اليد يواجه بولندا في الدورة الدولية بالغردقة

يخوض منتخب مصر مواليد 2004 لكرة اليد، بقيادة طارق محروس اليوم مباراته الثانية في الدورة الدولية المقامة بالغردقة أمام المنتخب البولندي .

كان منتخب مصر قد فاز في مباراته الأولى على منتخب التشيك بنتيجة 34 -33 كما فاز منتخب التشيك على بولندا 25 -22، وشهدت مباراة مصر والتشيك قيام طارق محروس بتجربة 8 لاعبين فى ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين للإصابة، مثل بلال إبراهيم و معاذ عزب وفراس مروان ومحمد مؤمن صفا و أحمد تغيان.

و جاءت المباراة تجربة قوية خاضها منتخب التشيك بكامل لاعبيه الأساسيين، حيث يعد المنتخب التشيكى من المنتخبات المصنفة فى أخر بطولة عالم ضمن أفضل 10 منتخبات بالبطولة.

منتخب 2006 يهزم بولندا وصربيا

وحقق منتخب مصر مواليد 2006 لكرة اليد بقيادة محمد عبد السلام انتصارين وديين على منتخب بولندا مواليد 2004 بنتيجة 35 -30 وعلى منتخب صربيا مواليد 2006 بنتيجة 32 – 31 .

منتخب مصر مواليد 2006 لكرة اليد

من ناحية أخرى حرص محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد على السفر إلى بورسعيد، وحضور تدريبات منتخب الشابات مواليد 2004 في إطار حرص الأمين على متابعة استعدادات المنتخبات الوطنية المختلفة للبطولات المقبلة.

واطمئن محمد الأمين على أجواء معسكر منتخب الشابات في حضور عبده عبد الوهاب المدير الفنى لمنتخبات السيدات وخلال زيارته لبورسعيد أشاد محمد الأمين بالإنشاءات الجديدة فى نادى بورسعيد بمقره الجديد.

وأكد أن الطفرة الإنشائية الرياضية ترجع الى اهتمام القيادة السياسية بالرياضة المصرية والاهتمام الكبير من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجميع الأندية المصرية و متابعته المستمرة للارتقاء بمستوى كافة الأندية والمنتخبات الوطنية.

مواعيد الأدوار النهائية لكأس مصر

أخيرا حدد اتحاد كرة اليد مواعيد مباريات الأدوار النهائية لبطولة كأس مصر للرجال وتقام مباريات الدور ربع النهائي يوم 27 مايو الجاري، حيث يلتقي طلائع الجيش مع البنك الأهلي والزمالك مع اتحاد الشرطة وسموحة مع هليوبوليس وسبورتنج مع أصحاب الجياد .

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 1 يونيه حيث يلتقي الفائز من طلائع الجيش والبنك الأهلي، مع الفائز من الزمالك واتحاد الشرطة ويلتقي الفائز من سموحة وهليوبوليس مع الفائز من سبورتنج وأصحاب الجياد على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 2 يونيو.