الأهرام للدراسات السياسية: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وصلت إلى مستوى من التدهور غير مسبوق

قال الدكتور جمال عبدالجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وصلت إلى مستوى من التدهور غير المسبوق، معبرًا: "بالرغم من أن الولايات المتحدة حليف إسرائيل الأهم، إلا أن سياسة نتنياهو في الحرب خلقت شيئًا من الخلاف والتوتر الأمريكي الإسرائيلي".

الدعم الأمريكي الإسرائيلي

وأضاف عبدالجواد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" المذاع عبر فضائية “أون”، أن إسرائيل تتعامل مع الولايات المتحدة، كما لو كانت ماكينة صراف آلي تقدم لها ما تريده من دعم، وليست كدولة كبرى لها سياستها ومصالحها، لذلك هناك تعارض حدث بين تل أبيب وواشنطن، نتيجة سياسات الحكومة الإسرائيلية الراهنة.

انهيار التيارات الصهيونية المتشددة

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لكي تبقى العملية في رفح عند المستوى الراهن، إلا أن الحكومة الإسرائيلية بها جناح يميني قوي وشديد الغطرسة.

وتابع: "بدون الدعم الأمريكي للتيارات المتشددة الصهيونية سيحدث انهيار كامل لتلك التيارات، لذا التوتر الأمريكي الإسرائيلي ليس في صالح نتنياهو على الإطلاق".

واستطرد: "الولايات المتحدة ترى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الراهنة انحرفت في مسارها بشكل كبير، وطريقة تعامل إسرائيل مع الولايات المتحدة شهدت خلافات وكان هناك حرص من واشنطن على ألا يخرج ذلك للعلن وأن تتم مناقشته في الغرف المغلقة".