الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز: تنفيذ اجتياح رفح يُهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المفاوض المصري يسعى إلي الحل الشامل هو الوصول لحل الدولتين، بالتالي يستقر الإقليم بشكل كبير.

وأضاف الدكتور "الباز" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج" كل الزوايا" عبر فضائية " أون": "أن سمة الصبر الشديد والرؤية الشاملة، والموجودة في المفاوض المصري، هما المتمثلان الآن في هذه الجولة من المفاوضات.

وتابع: "نحن ليس أمام أول جولة.. فكانت هناك جولة سابقة مصر وصلت فيها إلى وضع تصور شامل أمام إسرائيل وأمام حماس، وكان المفروض أنهم يراجعوا هذا التصور ثم يعودوا بملاحظتهم، لإعلانه مرة أخرى".


وواصل "الباز": "تعطل هذا المسار بعند شديد جدًا أبداه الطرفان، ورغبة شديدة في تحقيق أقصى المكاسب الممكنة".

واستكمل: "النهاردة احنا واقفين أمام جولة نوعية مختلفة بيتحرك فيها المفاوض المصري ومُسلط على رقاب الجميع، ورغبة إسرائيل في القيام بعملية عسكرية في رفح، وهي العملية التي إذا تمت تكون الأخطر على الإطلاق".


وأوضح: "إذا كنا نشير إلي حوالي 34 ألفًا و600 شهيد، الآن داخل القطاع، فمع البدء في العملية العسكرية في رفح يمكن أن يسقط مئات الآلاف إذا تم هذا الاجتياح".

وأكد: "الحديث عن الاجتياح بمثابة ورقة ضغط قوية ودا السبب اللي مخلي المفاوضات أكثر ضغط وجدية أكثر تواصلًا.. فاليوم كان هناك اتصال ما بين إسماعيل هنية مع مدير المخابرات المصرية، وأيضًا الاتصالات مع الإسرائيليين قائمة".

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