الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الأغذية العالمى": إمدادات الغذاء والوقود فى غزة تكفى 3 أيام فقط

الأغذية العالمي
الأغذية العالمي

حذَّر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، من توقف عملياته في قطاع غزة، مؤكدًا أن إمدادات الغذاء والوقود في القطاع تكفي 3 أيام على الأكثر؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أن كمية الوقود المتواجدة في مستشفيات جنوب قطاع غزة تكفي لثلاثة أيام فقط؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، حذَّرت منظمة الصحة العالمية، من أن "عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستفاقم الكارثة الإنسانية"، وأن النزوح الجديد "سيضاعف مستويات الجوع"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

الغذاء الوقود الأغذية العالمي القاهرة الإخبارية برنامج الأغذية

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