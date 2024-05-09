"التموين": تسلم 6.5 مليون طن قصب.. وإنتاج 640 ألف طن سكر

قال اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تسلم نحو 6.5 ملايين طن قصب سكر وإنتاج نحو 640 ألف طن سكر، كما تم سداد نحو 12 مليار جنيه كمستحقات المزارعين.

جاء ذلك خلال افتتاحه أول برج لتبريد المياه بمصنع أرمنت للسكر بالأقصر بتكلفة إنشاء 1 3 ملايين دولار، ما يعادل 40 مليون جنيه حفاظا على مياه النيل من التلوث، في إطار التعاون مع وزارة البيئة لتقليل الفاقد منه باتباع التقنيات الحديثة في معالجة مياه الصرف الصناعي للمصانع وإعادة تدويرها والالتزام بالمعايير الواردة بقانون حماية نهر النيل رقم (48) لسنة 82، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأضاف البديوي أن الشركة تستهدف الموسم المقبل توريد أكثر من 6 ملايين طن قصب السكر؛ لأن الزيادة التى وضعتها الحكومة في أسعار التوريد شجعت المزارعين يقبلون على العودة إلى زراعة قصب السكر، وأنه تتم دراسة تقديم المزيد من الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القصب وتوريده إلى الشركة بدلًا من إعطائه للعصارات التي تعمل بشكل غير شرعي "بير سلم"، كما أنه جار عقد مفاوضات مع شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) على توريد كميات ضخمة في الأسمدة للشركة، حتى نستطع توفير السماد الحر للمزارعين بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع جمعية مزارعي القصب على وضع تصور حول احتياج كل مصنع من الأسمدة.

وأوضح أن الشركة تدرس حاليًا توفير معدات حصد قصب سكر آليًا، ما يحقق قطعًا مثاليًا له ولا يضر قصب السكر في الصفوف المجاورة، ما يضمن فقدانا أقل للمحصول ومعدل إنبات عاليا للموسم المقبل، وتوفير عملية تنظيف القصب للمزارعين، لافتًا إلى أن هناك عروضا لشراء الحصادات الآلية من دول (الصين، والبرازيل وإيطاليا).

وتابع أنه سيتم التركيز على تقديم خدمات للأرض، للعمل على زيادة متوسط إنتاجية الفدان وفقًا لحسابات شركة السكر والصناعات التكاملية من 31 طنًا إلى 41 طنًا، مطالبًا بضرورة إلزام المزارعين بتوريد جزء من محصولهم للشركة بنحو 25% من إجمالي الإنتاج، بجانب بضرورة وقف تشغيل العصارات مع بدء موسم توريد الشركة، الأمر الذي سيدفع المزارعين إلى الإقبال على التوريد.