الخميس 09 مايو 2024
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سياسي

حزب "المؤتمر": الجهود المصرية مستمرة لوقف الحرب الغاشمة على غزة

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب "المؤتمر"، إن جهود الدولة المصرية لم ولن تتوقف لدعم القضية الفلسطينية، وعلى مدار الأشهر الماضية تواصل القاهرة دعمها لنصرة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

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جهود مصر لتخفيف المعاناة عن غزة

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تستخدم  كل الأدوات السياسية من أجل تخفيف المعاناة عن الأشقاء بغزة، متابعًا: "تواصل القاهرة دورها السياسي لوقف التصعيد الراهن من قبل جيش الاحتلال الغاشم وسيطرته على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين العزل.

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ولفت السعيد غنيم، إلى أن الدولة المصرية  أدانت العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، وطالبت بالابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر لم ولن تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية بكافة الأدوات لوقف الحرب الغاشمة  لحل القضية وحقن الدماء فى أسرع وقت.

المؤتمر قطاع غزة أحداث الحرب على غزة الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

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