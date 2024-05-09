الخميس 09 مايو 2024
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مصر

"الشباب والرياضة" تنظم زيارة لطلاب جامعة السويس إلى محطة تحلية المياه بالجلالة

زيارة طلاب الجامعة
زيارة طلاب الجامعة

نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة ميدانية إلى محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة السويس، بمشاركة 40 طالبًا وطالبة من جامعة السويس.

استهلت الزيارة بالترحيب بالمشاركين واستمع الطلاب لشرح مفصل عن آلية العمل بالمحطة لمختلف مراحل عملية التحلية والمعالجة للمياه، والتي تتم وفقًا لأحدث الأساليب المتطورة في ذلك المجال، كما تفقد الطلاب عدد من أنظمة التشغيل والمراقبة والتحكم وعدد من المرافق بمحطة التحلية والمعالجة للمياه.

الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة

وأعرب الطلاب عن عميق امتنانهم وشكرهم لوزارة الشباب والرياضة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري لتنظيم تلك الزيارة، ما أتاح الفرصة للإطلاع على أحدث أنظمة التشغيل والتحكم بمحطة تحلية ومعالجة المياه بالجلالة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة، كما أشادوا بما لمسوه من مستوى راقي في إتباع أحدث النظم والأساليب ذات مواصفات الجودة العالمية فى ذلك التخصص مما يظهر حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنمية مواردها المائية.

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تأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة الي المشروعات التنموية الكبري لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والكوادر الشبابية لتنمية روح الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، بالإضافة إلى اطلاع الشباب على حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة على أرض الواقع.

مراحل عملية التحلية والمعالجة للمياه مدينة الجلالة محطة تحلية جامعة السويس أنظمة التشغيل والمراقبة

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