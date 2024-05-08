وزير الشباب والرياضة يشكر إدارة الأهلي على تأبين العامري فاروق

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم سيرة الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، في حضور كوكبة من رموز الرياضة المصرية.

وأكد أنه تشرف بالعمل تحت قيادته خلال العمل بهيئة استاد القاهرة، وأنه كان مثالًا للتفاني لبلده وناديه، وأنه ظل حتى لحظاته الأخيرة يعمل داخل النادي، ليضرب أروع نموذج في الوفاء والتضحية.

وأشار، إلى أن الوزير الراحل ظل طوال حياته متحليًا بالأخلاق ومتمسكًا بالمبادئ والقيم الجليلة، فضلًا عما قدمه من عطاء كبير على مدار سنوات طويلة لخدمة الرياضة المصرية بشكل عام.

الأهلي يسدل الستار عن تمثال العامري فاروق



وأزاح محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، منذ قليل، الستار عن تمثال العامري فاروق بمقر المبنى الإداري بالنادي والذي قررت إدارة الأهلي وضع اسم العامري فاروق عليه كنوع من التكريم لمجهودات الراحل وخدماته للنادي الأهلي.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو لمجلس إدارة النادي برفقة أسرة العامري فاروق أثناء إزاحة الستار عن تمثال العامري فاروق داخل مقر النادي.



وكان العامري فاروق قد تعرض لوعكة صحية في 7 نوفمبر 2023، حيث سقط أثناء قيامه بواجباته الرياضية وتعرض للإغماء، وتم نقله إلي مستشفي المعلمين لتلقي الإسعافات اللازمة ومن ثم نقل إلي مستشفي في السادس من أكتوبر.



موقف إدارة الأهلي من انتخاب بديل العامري فاروق

ولم يستقر مجلس إدارة الأهلي حتى الآن على المرشح لخلافة العامري، حيث من المتوقع تقدم خالد مرتجي أمين الصندوق أو محمد شوقي أو طارق قنديل بالاستقالة من مجلس الإدارة ليترشح في الانتخابات على مقعد نائب الرئيس وأمين الصندوق الذي سيكون شاغرًا حال الاستقرار على مرتجي.

ويدعو مجلس إدارة الأهلي للجمعية العمومية بعد نهاية شهر يونيو المقبل إذ تقام بين شهري يوليو وأكتوبر.