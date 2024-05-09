عاجل.. مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار بغزة.. وإشارات لنضوج الاتفاق

أكد مصدر مطلع أن جهود مصر لوقف إطلاق النار متواصلة وهناك إشارات لنضوج الاتفاق، والنقاط الخلافية يجري العمل لتذليلها خلال المفاوضات التي تستكمل يوم الخميس.

وأفاد مصدر مطلع بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية يشاركون في المفاوضات ومنفتحون نحو وإنجاح الجهد المصري وصولًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأكد المصدر أن نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر، عدل البند الخاص بوقف إطلاق النار ليصبح "العودة للهدوء المستدام وصولا لوقف إطلاق نار دائم" يتم تنفيذه خلال مراحل الاتفاق 135 يومًا، وبذلك يتم التنازل عن شرط تنفيذ هذا البند خلال المرحلة الأولى.

وأضاف المصدر أن إسرائيل حذفت جملة "وقف إطلاق نار دائم؛ وأبقت مستدام" مما يتيح لها العودة في أي وقت دون التزام.