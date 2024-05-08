وفد "المجتمعات العمرانية" يتابع انتظام العمل بمرافق العاشر من رمضان

استقبل المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، اليوم الأربعاء، لجنة التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة منظومة المياه والإسكان ومحطات الكهرباء.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة أماني ممدوح هاشم مدير عام برئاسة الهيئة والمنسق العام لفريق العمل و سامح مجدي مدير بالإدارة العامة للتطوير المؤسسي ووليد نور الدين مسؤل متابعه وتنفيذ برنامج الرعايه الطبية الإكترونية للهيئة واجهزتها والدكتور علاء الحفناوي مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية والدكتور محمد علي مدير الإدارة العامة للرعاية الطبية برئاسة الهيئة وعمر مأمون ممثل التطوير المؤسسي لمنظومه الرعايه الطبيه بالهيئه وأجهزتها وغادة عبد العال مدير إدارة الرعاية الطبية ممثلا لتطوير المؤسسي لمنظومه الرعاية الطبية بالهيئه وأجهزتها وبحضور أعضاء لجنه التطوير المؤسسي.

واستعرض رئيس جهاز العاشر من رمضان منظومة المياه لعدد المحطات وكميات ضخ المياه يوميا والمناطق التي تخدمها المحطات وكذلك عرض عن المخلفات في المدينه وكيفيه التعامل معها

كما تم عرض عن محطات الصرف الصحي عدد المحطات والمناطق المستفيده منها.