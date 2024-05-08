الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد شردي: حان الوقت لحل القضية الفلسـطينية بشكل دبلوماسي والمفاوضات مستمرة

محمد شردي
محمد شردي

قال الإعلامي محمد شردي، إن المساعي والجهود والاجتماعات في مصر من أجل الوصول إلى هدنة مستمرة، وفقًا لمصدر رفيع المستوى.

وأضاف "شردي" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن هذه المساعي تقوم بها مصر منذ عدة أشهر، مؤكدًا أن المفاوض المصري يحاول أن يعقل العالم كله وكل الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة وتجاوز مراحل من العرقلة يتم وضعها في طريق أي هدنة بين الطرفين.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية في المقام الأول لدى مصر وليس مكسب فصيل معين، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية واضحة في هذا الإطار.

 وأكد أنه حان الوقت لحل القضية الفلسطينية بشكل دبلوماسي، موضحًا أن هذا الحل يعتمد على إقامة الدولتين، ويحتاج إلى دعم أممي من كل دول العالم.

وتابع: "مصر مستمرة في هذه الدبلوماسية مع كل الأطراف".

القضية الفلسطينية مصر محمد شردي الحياة اليوم الحياة

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