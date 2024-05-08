محافظ الغربية يهنئ نادى غزل المحلة لصعوده إلى الدورى الممتاز

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية، لفريق غزل المحلة العريق لصعوده وعودته لمكانه الطبيعي بالدوري الممتاز، وذلك عقب فوزه اليوم خارج ملعبة على فريق بروكسي ليصبح ثان الصاعدين للدوري الممتاز، موجهًا التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس الإدارة.

كما هنأ المحافظ جماهير المحلة العريقة، والتي ساندت الفريق حتى صعوده، مؤكدا حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للفريق حتى يستمر تميزه وصعوده لأعلى المراكز في المسابقة.

وعبر المحافظ، عن سعادته البالغة بصعود نادي غزل المحلة؛ ليصبح لدينا فريقين من محافظة الغربية ينافسون في بطولة الدوري الممتاز الصري.

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة جولاته الميدانية اليومية بجولة موسعة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا،في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بمتابعته مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا، حيث يتم استمرار أعمال المرافق في مستشفى طنطا العام، والمقامة في منطقة سبرباى بطنطا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 94%، ويقام المستشفى على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 11 غرفة عمليات، 31 ماكينة غسيل كلوي، 21 عيادة خارجية، 4 غرف رعاية مركزة.

كما تابع المحافظ استمرار العمل في مستشفى أورام طنطا الجديد والمقامة على مساحة 5874 م2، مشيدا بمعدلات الإنجاز، ومن المفترض أن يضم المشفى 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.

واستمرت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.