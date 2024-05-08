الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024

الحد الأدنى لأجور
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 من الموضوعات التي شغلت اهتمامات قطاع كبير من موظفي القطاعات الخاصة، تزامنًا مع بداية تطبيقها بشكل رسمي اعتبارًا من الشهر الجاري، وفقًا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، في وقت سابق.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه في فبراير الماضي، بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر التالي وهو مارس، من ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

أعلن المجلس القومي للأجور، في أبريل المنقضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

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تفاصيل قرار الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

فيما نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجور القطاع  الخاص عند 6000 جنيه شهريا.

وجاء في مضمون القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 2024/4/7؛ تقرر:

المادة الأولى

يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه (ستة آلاف جنيه مصري فقط لا غير)، وذلك اعتبارا من 2024/5/1، ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية

حال تعرض المنشاة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل في موعد غايته 15 مايو من عام 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها.

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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وموعد صرف معاش مايو 2024

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موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

الحد الادنى للأجور المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص القطاع الخاص عبد الفتاح السيسي

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