دعاء الامتحان مكتوب.. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا

مع بداية موسم الامتحانات في المراحل التعليمية المختلفة يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق، حتى أولئك الذين ذاكروا دروسهم بشكل جيد تزايدت عمليات البحث حول دعاء الامتحان وبترديد دعاء الامتحان الذي يهدئ نفوسنا ويجعلنا أكثر تركيزا وثقة ويسهل كل صعب نجعل دعاء الامتحان لا يفارق ألسنتنا، سواء كنّا نحن المقبلون على الاختبار أو أبناؤنا أو أشخاص نهتم بيهم يمكن ترديد دعاء الامتحان ضمن طقوس الاستعداد للاختبارات

دعاء تسهيل الامتحان

-نسألك اللهم يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء، أن تيسر علينا الصعاب اللهم إن مَنْ اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل.

-اللهم يا عظيم السلطان ياقديم الإحسان يا دائم النعماء، اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر.

-اللهم أنت المنتصر فانصرنا، وأنت القوي فثبتنا، ولا تكتب علينا الخذلان والهوان واجعلنا من عبادك الصالحين التائبين، وأعنّا ولا تغلبنا.

-اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

دعاء الامتحان بأكثر من صيغة

-ربي إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا عني قربه، وبارك لي فيه يارب العالمين.

-نسألك يا ودود يا لطيف أن تكتب لنّا النجاح، اللهم إن من توكل عليك فلن يخيب ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك، فقد هُدي إلى صراط مستقيم.

-اللهم يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا مجيب الدعاء، أشدد أزري ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأغنني بك عمن سواك، واجعلني شلكرا صبورا.

-اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.

-اللهم إني أسألك يوما يسيرا زاهرا بالخير محملا بالفرح، افتح لنا أبواب الرزق ويسر لنا أمورنا يارب العالمين.

-بسم الله الفتاح العليم، اللهم يسر لنّا ولا تعسر علينا، إنك عفو قدير اللهم إني أسألك أن تجعل الصعب إذا شئت سهلا يا ربّ العالمين.

-اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلا من الجنة.