سامح سعد: زيادة التدفقات الدولارية "دليل واضح" علي تحسّن الاقتصاد

قال سامح سعد، الرئيس السابق لشركة مصر للسياحة إن مصر تشهد حاليًا تدفقًا للعوائد الدولارية بشكل جيد للغاية.

أضاف سعد، لـ"الدستور" أن مصر تعمل بجدية على زيادة العوائد الدولارية من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية شاملة وفعّالة تستهدف تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن زيادة العوائد الدولارية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار في مصر حيث يجب على الأطراف المعنية العمل بتعاون وتنسيق لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

وأوضح أنه وفي ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر، فإن زيادة العوائد الدولارية تعتبر أمرًا حيويًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد حيث بدأت الحكومة تبني سياسات تحفز على زيادة العوائد الدولارية من خلال تشجيع التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، يمكن لزيادة العوائد الدولارية أن تسهم في تحقيق التوازن في الميزان المالي والتجاري لمصر، ما يقلل من الضغوط على العملة المحلية ويعزز مكانة البلاد في الأسواق العالمية وبالتالي تعتبر زيادة العوائد الدولارية عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.

أوضح أنه يمكن القول إن زيادة العوائد الدولارية تعتبر عاملًا رئيسيًا لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة وتحفيز الابتكار والاستثمار، يمكن لمصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحقيق التنمية الشاملة.

أشار إلى أنه يجب على جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني التعاون والتضافر لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية الهامة حيث يجب توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة لجذب المزيد من رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات اللازمة لدفع عجلة التنمية في مصر.

أوضح أن زيادة العوائد الدولارية في مصر لها أثر كبير على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وتعتبر عاملًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.