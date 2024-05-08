"مستثمري أسوان" : زيادة العوائد الدولارية تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان إن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر مؤشر مهم يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحمل الصدمات الاقتصادية الخارجية.



وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي مهمة لعدة أسباب وتحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تعد واحدة من العوامل المهمة التي تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحسين قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.



وتابع: يُعرف الاحتياطي النقدي الأجنبي بأنه العملات الأجنبية والأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والحكومات كاحتياطي لتمويل الواردات وسد العجز في الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي.

وأشار إلي أن مصر لها أهمية استراتيجية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بها له تأثيرات إيجابية عديدة على اقتصادها. تعمل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين الأجانب، مما يزيد من استعدادهم للاستثمار في البلاد ويحفز من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

وأكد أنه بفضل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، يمكن لمصر تحقيق العديد من الفوائد والآثار الإيجابية،حيث أنه يسهم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في تعزيز الاستقرار المالي لمصر، يعمل كوسادة لتحمل الصدمات الاقتصادية الخارجية مثل تقلبات أسعار الصرف وتقلبات الأسواق العالمية.

وأختتم: يعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي زيادة قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، مما يسهم في تحسين تصنيف الائتمان الدولي للبلاد ويخفض تكلفة اقتراضها من السوق العالمية.