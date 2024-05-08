الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

هيئة المعارض تدعو الشركات المصرية للمشاركة في "طرابلس الدولي"

اللواء شريف الماوردي
اللواء شريف الماوردي

تدعو الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الشركات المصرية للمشاركة في الدورة الـ50 من معرض طرابلس الدولي، والذي يقام خلال الفترة من 15-21 مايو 2024.

الشركات المتاح لها المشاركة في معرض طرابلس الدولي

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المعرض يفتح أبوابه للشركات العاملة في مجال الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية و قطاع مواد البناء والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والأثاث والنجف والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة والمفروشات و قطاع المشروعات الصغيرةوالمتوسطه و قطاع الجلود ومنتجاتها.

مصر ضيف شرف معرض طرابلس الدولي

وأكد اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة  أن المعرض يوفر فرصة كبيرة للشركات المصرية لتسويق منتجاتها ،كما يفتح الباب أمام زيادة الصادرات المصرية للخارج وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الشقيقة موضحاً أن مصر ستكون ضيف شرف المعرض وتم تخصيص مساحة 500متر للجناح الخاص بها .

وأشار الماوردي إلى أنه يشترط أن تكون معروضات الشركات المشاركة في نفس مجال عمل الشركة بالإضافة إلى أن الإشتراك فى المعارض المجمعة وفقاً للخطة السنوية مع أهمية تقديم المستندات وطلب اشتراك في المعرض وبیان مفصل عن الشركه ومنتجاتها وبيانات الإتصال و براءة الذمه الماليه من هيئه تنميه الصادرات، وتقديم مايدل على سابقه أشتراك في المعارض الدولية ،و أخر ميزانية معتمده للشركه.

المستندات المطلوبة للمشاركة في معرض طرابلس الدولي

وأوضح اللواء شريف الماوردي أن المستندات المطلوبة تتضمن ( سجل تجارى - بطاقه ضريبية - صوره من آخر إقرار ضريبي و سجل المصدرين  بجانب تعهد بعدم عرض أى منتجات غير مصرية وأى معروضات لا تقوم الشركة بتصنيعها إلا إذا كانت مكملة لنفس المنتج التي تقوم الشركة بتصنيعه وبيان من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحجم الصادرات لعام مالی سابق ،و رقم حساب معتمد من البنك متضمناً أسم الشركه باللغه العربيه  وفرع البنك حال رد أية مبالغ للشركه بالإضافة إلى أصل الإيداع النقدى من البنك يفيد سداد كامل المساهمة المالية مع الأخذ في الاعتبار أن خطاب إيداع البنك المسلم من الهيئة للشركة صالح لمده يومين عمل فقط من تاريخ الاستلام.

ماهو معرض طرابلس الدولي؟

يعد معرض طرابلس الدولي من أهم المعارض بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية حيث كان تأسيسه بإعتبار ليبيا مركزاً تاريخياً مهماً من مراكز التجارة القديمة ويهدف المعرض لتشجيع التبادل التجاري بين ليبيا ودول الأقليم والعالم.

ويشمل المعرض مختلف التخصصات بشتى المجالات الصناعية والزراعية والاتصالات والتكنولوجيا، كما أنه يستقطب نخبة من الأدباء والمثقفين والمبدعين من خلال النشاطات الموازية التي تقام على هامش فعاليات المعرض.

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