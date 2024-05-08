الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار جديد بشأن محاكمة المتهمين فى "مجزرة أبوحزام" بقنا

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بالشروع في قتل آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة أبوحزام"، إلى أكتوبر المقبل، للاطلاع على التقرير.

صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبدالشافي.

تفاصيل القضية

البداية أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في قنا بلاغا بمقتل سامي عبدالشكور، ويوسف مسعود نور الدين، وهدى سعد الدين، وحنان حامد شاكر، ومحمد السيد محمد عابد، واعتدال حسين أحمد، وسعدات عبدالواحد محمود، ونجمية إسماعيل أحمد، وفتحي عمر محمد حسين، ونور الدين عبدالشافي، وعلاء عبدالصبور فكري، والشروع في مقتل 8 آخرين، إثر هجوم مسلح بالأسلحة النارية على سيارة بسبب خلافات عائلية بين عائلتين بقرية أبوحزام بنجع حمادي.

وكشفت التحريات، عن أن المتهمين في الواقعة كل من "سيف.ا.ع"، موظف بإدارة تموين نجع حمادي، و"إسماعيل.إ.م.إ" و"محمود.س.ع"، و"عاطف.ع.أ"، و"صلاح الدين.أ.م"، وتبين أن المتهم الأول قتل المجني عليه سامى عبدالشكور محمد عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن استدرجه لمسكنه بقصد شراء بندقية آلية، والمتهمين من الثاني حتى الخامس وآخر مجهول قتلوا المجني عليه يوسف مسعود نور الدين أخذا بالثأر لمقتل المجني عليه الأول، كما أعدوا كمينًا لسيارة يستقلها أفراد من نفس العائلة وتسببوا في مقتل 11 شخصًا والشروع في مقتل 8 آخرين، فتمت إحالة القضية التي حملت رقم 20366 جنايات نجع حمادي والمقيدة برقم 3237 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بتأجيل الجلسة إلى أكتوبر المقبل للاطلاع.

القضية المعروفة لمستشار إسماعيل محمود الفران قتل الأجهزة الأمنية الأسلحة النارية

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