فرقة طنطا تعرض "تمارة" ضمن الموسم المسرحي لقصور الثقافة

شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا، أمس الثلاثاء، العرض المسرحي "تمارة"، لفرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، ضمن عروض فرع ثقافة الغربية بالموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

دارت أحداث العرض المسرحي حول سيدة تقوم بفتح بوابة سحرية بواسطة دجال من أجل أن تنجب أطفالا، لكن تمضي الأحداث سريعا لتجد السيدة نفسها وجها لوجه في مواجهة هذا السحر.

قام بأداء الأدوار عدد من نجوم فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، ومن بينهم: يارا علي، عبد الرحمن الطنيخي، ندى عوض، محمد محسن، هويدا علاء، إيمان أسامة، فاطمة ناصر، محمود محيي، باسل محمد، حبيبة عز، وفريدة البنهاوي.

"تمارة" تأليف وإخراج محمد السباعي، ديكور وملابس رانيا حداد، أشعار عبد الله المداح، ماكياج فادية محمد، تنفيذ موسيقى ودعاية مروان عبد العزيز، موسيقى وألحان كيرلس ميلاد، مخرج مساعد عمر فتحي، ومحمد مدحت.

قدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج جلال عثمان، والناقد د. محمد زعيمة، د. مصطفى التهامي، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

يذكر أن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية سوف تتواصل على مدار الفترة من ٧ إلى ١٠ مايو الحالي، ويقدم الفرع مسرحيات: "ثورة الفلاحين"، لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، "يا عزيز عيني" لفرقة مسرح المركز الثقافي بطنطا، وتختتم العروض يوم الجمعة المقبلة بالعرض المسرحي "لا" لفرقة الغربية القومية المسرحية.

العرض

العرض

العرض

العرض