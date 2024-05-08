الأربعاء 08 مايو 2024
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محافظات

محافظ مطروح: توفير 354 فرصة عمل بالقطاع الخاص لشباب المحافظة خلال شهرين

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة  في توفير مزيد من فرص العمل للشباب  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمساعدة الشباب فى الحصول على فرصة عمل وتوفير سبل معيشية أفضل لهم.

توفير 354 فرصة عمل


وأشار إلي أن  مديرية العمل بالمحافظة نجحت من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها  في توفير عدد 354 فرصة عمل  خلال شهري مارس وأبريل 2024، وذلك للشباب من أبناء مطروح الذين تقدموا بطلبات للحصول على فرص عمل   بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص تشغيل فعليّ، سواء مؤقت أو دائم  للشباب (ذكور – إناث) من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشآت جهات التشغيل طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003. 

حصر فرص العمل الشاغرة

وثمن  محافظ مطروح الجهود المبذولة من مديرية العمل في حصر جميع فرص العمل الشاغرة بالتعاون مع الشركات ومنشآت القطاع الخاص  العاملة على أرض المحافظة، موجها  بمواصلة الجهود  لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحقيق الاستقرار لهم.

وفي سياق أخر كان قد رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضيوف المحافظة المشاركين في مؤتمر “سيوة عبر العصور–دراسات بيئية في التراث والموروث” الذي تم عقده أمس بواحة سيوة، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح كثاني أكبر المحافظات تعد أهم المقاصد السياحية المصرية لما تتمتع به من تعدد وتنوع سياحى بين السياحة الأثرية والعلاجية والترفيهية والثقافية والمؤتمرات وغيرها بما تضمه من آثار ورمال وعيون مياه طبيعية.

 وغيرها خاصة بسيوة بهويتها الفريدة والمميزة عبر العصور والحضارات المتعاقبة الرومانية والإسلامية والحديثة ما بين معبد أمون ومعبد تتويج الإسكندر وجبل الموتى وحمام كليوباترا وصولًا إلى قلعة شالي ومبانى الكرشيف وبمرسى مطروح العاصمة يوجد العديد من الآثار كبقايا معبد رمسيس الثانى بأم الرخم، وشاطئ حمام كليوباترا وكهف روميل وغيرها. 

محافظ مطروح مديرية العمل توفير عدد 354 فرصة عمل مكاتب التشغيل مطروح

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