الباراسيتامول... أفضل 10 علاجات لآلام المفاصل

آلام المفاصل هي الأكثر شيوعًا بين كبار السن والسبب هو التهاب المفاصل العظمي، لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى لآلام المفاصل مثل التهاب الجراب، النقرس، الإفراط في استخدام المفصل، الألم العضلي الليفي، أي إصابة في المفصل والالتهابات والأمراض الجهازية الأخرى، لذا استشر طبيب العظام الخاص بك لعلاج آلام المفاصل إذا كانت مهمة للحصول على العلاج المناسب.

ووفقا لموقع hindustantimes هشاشة العظام هي السبب الأكثر شيوعًا لآلام المفاصل لدى كبار السن، هشاشة العظام (OA)، المعروف أيضًا باسم مرض المفاصل التنكسية للمفصل، عادة ما يكون نتيجة البلى والخسارة التدريجية للغضروف المفصلي. يحدث التهاب المفاصل العظمي عندما ينكسر الغضروف المفصلي في مفصلك، وعندما يحدث ذلك، تحتك العظام في مفصلك ببعضها البعض، مما يسبب احتكاكًا يؤدي إلى تآكل المفصل وإصابته بالألم، أو تيبسه، أو تورمه.

ولا يمكن علاج هشاشة العظام لكن بعض العلاجات يمكن أن تخفف الأعراض وتبطئ تقدم حالتك وتساعدك على التحرك بشكل أفضل وهى كالتالى:

العلاج الطبيعي: تعتبر التمارين الرياضية من أهم العلاجات الأولية للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، مهما كان عمرك أو مستوى لياقتك البدنية. يجب أن يتضمن نشاطك البدني مجموعة من التمارين التي من شأنها تقوية عضلاتك، كما يجب أن يتضمن أيضًا تمارين من شأنها تحسين لياقتك العامة.

العلاج المهني: يمكن أن يساعدك المعالج المهني على اكتشاف طرق أخرى لمهامك اليومية دون وضع ضغط إضافي على مفصلك المؤلم بالفعل. على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك الكرسي أثناء الاستحمام على تخفيف آلام الوقوف إذا كنت تعاني من التهاب مفاصل الركبة.

فقدان الوزن: إن زيادة الوزن أو السمنة ستؤدي إلى تفاقم هشاشة العظام، لأنها تضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل.

الأدوية: الأدوية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض هشاشة العظام، وخاصة الألم، تشمل:

الباراسيتامول.ثبت أن الباراسيتامول يساعد الأشخاص الذين يعانون من التهاب مفاصل الركبة والذين يعانون من آلام خفيفة إلى متوسطة، تناول أكثر من الجرعة الموصى بها من الباراسيتامول يمكن أن يسبب تلف الكبد، لذا يجب استخدامه حسب نصيحة طبيب العظام.

العلاجات الداعمة

من العلاجات الداعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل الألم وجعل أنشطة الحياة اليومية أفضل وأسهل.

1- الكمادات الساخنة أو الباردة: يمكن أن يساعد وضع الكمادات الساخنة أو الباردة على المفاصل في تخفيف آلام وأعراض التهاب المفاصل العظمي. على سبيل المثال، يمكن لأي شخص استخدام كمادة ساخنة في الصباح لتخفيف المفصل المصاب بهشاشة العظام، ويمكنه استخدام كمادة باردة لتقليل التورم بعد ساعات قليلة من النشاط. يمكن تكرار عملية وضع كمادات الثلج هذه طوال اليوم.

2. العمليات الجراحية وغيرها

إذا لم تشعر بالتحسن مع الأساليب المحافظة، فقد ترغب في التفكير في إجراءات مثل:

حقن الكورتيكوستيرويد -: قد يؤدي حقن الكورتيكوستيرويد في المفصل إلى تخفيف الألم لبضعة أسابيع. يقوم طبيبك أولًا بتخدير المنطقة المحيطة بمفصلك حيث يجب إعطاء الحقن، ثم يضع إبرة في المساحة داخل المفصل ثم يحقن الدواء. يقتصر عدد حقن الكورتيزون سنويًا بشكل عام على حقنتين أو ثلاث، لأنها في بعض الأحيان قد تؤدي أيضًا إلى تفاقم تلف المفاصل بمرور الوقت.

حقن التشحيم -: قد يؤدي حقن حمض الهيالورونيك في مفصلك إلى تخفيف الألم عن طريق توفير بعض التأثير التوسيد في ركبتك، لأنه يحل محل سائل المفصل الطبيعي. يشبه حمض الهيالورونيك أحد المكونات الموجودة عادة في سائل المفاصل.

إعادة تنظيم العظام: إذا كان أحد جانبي ركبتك متضررًا أكثر من الجانب الآخر، فقد يكون من المفيد إجراء عملية قطع العظم. على سبيل المثال، في عملية قطع عظم الركبة، يقوم الجراح بقطع العظم إما فوق أو أسفل مفصل الركبة ثم يزيل أو يضيف إسفينًا من العظم، ثم يصلحه بحيث يؤدي ذلك إلى تحويل وزن جسمك بعيدًا عن الجزء التالف أو البالي. خارج جزء من الركبة. وبالمثل في مفصل الورك أيضًا.

استبدال المفاصل الكلي بالروبوت: يُطلق على استبدال المفصل اسم جراحة المفاصل. جراحة المفاصل هي جراحة عظام شائعة في الوقت الحاضر تتضمن استبدال الأسطح المفصلية للمفصل بأطراف صناعية. يهدف استبدال المفاصل الروبوتية إلى تحسين نوعية حياة الأفراد الذين يعانون من هشاشة العظام في المرحلة المتوسطة إلى الشديدة عن طريق تقليل الألم وزيادة الوظيفة وتحسين النشاط البدني للمرضى. مع ظهور الروبوتية، تم تحقيق المزيد من الدقة والدقة في محاذاة العظام.