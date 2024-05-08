الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عزت إبراهيم لـ"الشاهد": تصفية الوجود الفلسطينى فى الأراضى المحتلة عملية مخطط لها

الدكتور عزت إبراهيم
الدكتور عزت إبراهيم

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلي"، إن عملية تصفية الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة هي عملية ممنهجة  ومخطط لها، وبالتالي يجب أن يكون هناك طرف يقف أمام هذا المخطط. 

وأضاف الدكتور عزت إبراهيم، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه يجب أن تكون هناك أطراف تقول بأن هذا المخطط لا يجب أن يتم على هذا الشكل، ولو استبعدنا المنظمة الدولية للأمم المتحدة هي غير قادرة على هذا الأمر، ورأينا مدى حجم إضاعة الوقت لدى مجلس الأمن وقرارات دولية لا طائل من وراءها. 

وأوضح أنه طالما لا توجد قوة إذعان للقرارات، فهي غير قابلة للتنفيذ، فلو استخدمت البند السابع، فهو أمر مختلف تماما عن إصدار أي قرارات في الهواء، بمعنى أنه يجب  استخدام القوة لتنفيذ قرار فرض العقوبات لكن مجلس الأمن بالوضع الحالي وبحالة التوازن الموجودة حاليا لصالح إسرائيل، فهو غير قادر على الوصول لمثل هذه الحلول.

عزت إبراهيم برنامج الشاهد الاراضي المحتلة القضية الفلسطينية

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