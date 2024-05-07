الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ضياء رشوان: إسرائيل فى مأزق سياسى وعسكرى بسبب موافقة حماس على الهدنة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان،  إنه على مدار النصف قرن الأخير كانت حدة الحروب تزداد لحظة انتهاء التفاوض نظرًا لتأثر الأطراف المتفاوضة، لأنهم جميعًا لا يقرأون نصوصًا من الورق، بل يعكسون وضعًا ميدانيًا هم يمثلونه، وعلى هذا كل طرف يضغط بقوته العسكرية في اللحظات الحاسمة من أجل إجبار الآخر على قبول ما يرفضه أو متردد بشأنه.

 

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، تقدمه الإعلامية ريهام السهلي،  أن هذه قاعدة عامة ومدخل نفهم منه ما يجري في غزة، مع اقتراب الاتفاق وإعلان حماس أمس عن الموافقة على الاتفاق وشروط الهدنة، خاصة أن الطرف الإسرائيلي في مأزق سياسي وعسكري بسبب إعلان حماس المفاجئ عن الموافقة على شروط الاتفاق تزامنًا مع بدء تحرك القوات الإسرائيلية لدخول رفح.

 

 وأوضح أنَّ كلمة "المفاوضات" في حالة الحرب تعني استخدام جميع ما بيد كل طرف من أدوات الحرب للضغط على الطرف الآخر للتأثير على طاولة المفاوضات، لافتًا إلى أنه في تاريخ الحروب جميعها المفاوضات لا تعني توقف الحرب.

إسرائيل حماس ضياء رشوان الحرب على غزة

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