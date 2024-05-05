ضياء رشوان: الحوار الوطنى جمع قيادات لم تلتق منذ ثورة 30 يونيو

شدد الدكتور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لأن يكون الحوار الوطني أكثر من مجرد هيكل رسمي، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق حالة من الفعالية والحيوية في الشارع المصري، موضحًا أن الحوار جمع مئات من الشخصيات البارزة والقيادات التي لم تلتق منذ ثورة 30 يونيو.

وأضاف "رشوان"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن الرئيس السيسي يتقبل الاختلاف في الآراء، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يمثل حالة من الحرية وليس الفوضى، وهي حرية تليق بمصر وتعكس موضوعية النقاش، كما تطرق إلى أهمية إعادة تحالف 30 يونيو بكافة تحالفاته، مؤكدًا أن الحوار الوطني أسفر عن توصيات وفعاليات مهمة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الحوار الوطني مستمر، وأن هناك لجنة مشتركة بين الحكومة لمتابعة التوصيات، وخاصة التوصيات الاقتصادية التي طلب الرئيس السيسي إجراء حوار حولها.

وأشار إلى أن هناك 97 توصية قيد الدراسة تغطي العديد من الجوانب الاقتصادية، وأن الحوار الوطني يعود لاستكمال النقاش حول الموضوعات والملفات التي لم تكتمل بعد.