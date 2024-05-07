الثلاثاء 07 مايو 2024
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السيادة المصرية محدش يقدر يقربلها.. أحمد موسى: "إللى بيحركوا إسرائيل كانوا عندنا النهاردة"

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للمصريين، معلقًا على  تطور الأحداث في مدينة رفح الفلسطينية، قائلًا: بلاش حد يسخنكم، وهناك حملات تسخين غير مسبوقة، وهناك محاولات كثيرة لاستهداف مصر. 

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، من كان يهاجم الجيش المصري خلال 10 سنوات وعملوا على تفكيكه هم من يتساءلون اليوم أين الجيش المصري؟.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن معبر رفح المصري لم يغلق قط، معقبًا:"معبر رفح المصري محدش يقدر يقربله ولا ييجي عنده".

وأشار إلى أن قطاع غزة بات معزولًا عن العالم بعدما أغلق الاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومعبر كرم أبوسالم بعد هجوم حركة حماس على المعبر قبل يومين، معقبًا: "مفيش شاحنة دخلت على مدار يومين".

وأكد أن الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، يقود حاليًا المفاوضات بحضور رئيس الاستخبارات الأمريكية والقطريين من أجل وقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد، قائلًا "الأمر في منتهى الخطورة، والسيادة المصرية محدش يقدر يقربلها، وإللي بيحركوا إسرائيل كانوا عندنا النهاردة".

وبين أن أمريكا تتحمل المسئولية عما يحدث حاليًا في قطاع غزة، معلقًا:"الفلسطينيون اتبهدلوا منذ 7 أكتوبر حتى الآن".

 

 

أحمد موسى الأحداث في غزة غزة رفح إسرائيل

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