أحمد موسى: توريد القمح لوزارة التموين يوفر الدولار للبلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية في توريد نحو 1.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي وحتى الآن.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن كميات القمح التي تم توريدها لوزارة التموين تمثل نحو 40% من المستهدف خلال الموسم الحالي 2024 بإجمالي 3.5 مليون طن.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بموسم حصاد القمح هذا العام، قائلًا: فدان القمح ممكن يجيب من 18 إلى 24 طنا، وأي حد هيورد لوزارة التموين هيكون كسبان لأنهم رفعوا سعر شراء الطن من 1500 إلى 2000 جنيه؛ بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

وتابع: المزارع هو الكسبان، وأي طن قمح بيجي من أهالينا لوزارة التموين؛ بيسهم بشكل كبير في توفير الدولار وتقليل فاتورة استيراد القمح من الخارج.

واختتم الإعلامي أحمد موسى: موسم حصاد القمح السنة دي يعتبر من السنوات القليلة التي نجد فيها حبة القمح كويسة والإنتاج جيد، والكل كسبان.