الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

70 دقيقة.. الأهلي يضاعف النتيجة أمام الاتحاد بهدف رابع

الاهلي
الاهلي

مرت 70 دقيقة من زمن مباراة الأهلي والاتحاد المقامة مساء اليوم، في بطولة دوري نايل ضمن لقاء مؤجل من الجولة التاسعة.

وضغط لاعبي الاتحاد في بداية الشوط الثاني، وهدد مرمى الأهلي بالدقيقة 49 من رأسية ضعيفة من أحمد عادل لاعب الاتحاد من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الأهلي مصطفى شوبير.

وبالدقيقة 58 قلص بنيامين بواتنيج الفارق لصالح الفريق السكندري، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عمر الوحش.


وفي الدقيقة 65 زاد محمود كهربا البديل، من غلة الأهلي بهدف رابع من علامة الجزاء.


تشكيل الأهلي.. عمر كمال ظهيرًا أيسر وأبوعلي يقود الهجوم أمام الاتحاد

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبوعلي.

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، عبر قناة أون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الاتحاد أمام الأهلي

وضم تشكيل الاتحاد كلًا من:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الخط الدفاع: هشام صلاح- سيف تقا- مصطفى إبراهيم- كريم الديب.

خط الوسط: عمرو الوحش- خالد الغندور- مورو ساليفو.

خط الهجوم: أحمد عيد- عبدالغني محمد- مابولولو.

 

 

الاهلى الأهلي والاتحاد الاتحاد دوري نايل كهربا

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