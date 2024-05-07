الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء.. برلمانى يؤكد تيسيرات جديدة (فيديو)

مخالفات البناء
مخالفات البناء

أعلن أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تمت بعد فترة انتظار طويلة.

وأكد السجيني، في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن التعديلات القانونية الجديدة توسع نطاق المستفيدين وتبسط الإجراءات المتبعة.

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وأضاف "السجيني" أن الحكومة أوفت بوعودها بخصوص التصالح في مخالفات البناء، مقدمًا الشكر للرئيس السيسي الذي أسهم بشكل مباشر في إدراج تسهيلات عديدة بالقانون الجديد.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية، التي تعتبر العمود الفقري للقانون، لم تُصدر على عجل، وأنه من المقرر تعديل بعض النقاط بناءً على الملاحظات التي ستظهر خلال مرحلة التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم عقد جلسة لتقييم الأثر بعد مرور 60 يومًا.

واختتم "السجيني" بالقول إن الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم للتصالح سابقًا، يمكنهم الآن تقديم تظلماتهم في المراكز التكنولوجية المختصة.

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