لصيف مختلف.. طرق مختلفة لتقديم الجيلي للأطفال

يعتبر الجيلى واحد من اكثر الحلويات المميزة التي يمكن تناولها بشكل مستمر، ولا يعلم معظمنا ما ابرز تلك الحلويات التي يمكن تنفيذها للاولاد خلال فترة الاجازة وذلك لقضاء وقت ممتع بالإضافة الى تنفيذ وصفات مميزة يحبها الاطفال.

فيعتبر تقدم الام للجيلى بالفواكة للأولاد افضل بكثير من الاعتماد على منح الأطفال اى حلويات خارجية بها مواد حافظة ونوفر فى السطور التالية مجموعة من ابرز الطرق التي يمكن تنفيذها للجيلى داخل المنزل وذلك للحصول على حلوى مميزة ومختلفة يحبها الاولاد بسهولة، الى جانب ذلك تكلفتها بسيطة للغاية.

جيلى بالموز

المكونات:

جيلى باكت

كوب ماء

سكر

موز قطع

الطريقة:

ضعي باكت الجيلى فى وعاء على النار

ضيفي

ويوضع في قالب التحضير ويصب فوقها الجيلي الجاهز ويدخل الثلاجة ثم يقدم بعد أن يتماسك.

ويمكنك وضع قليل من الموز عند التقديم وذلك للاستمتاع بطعم الجيلى بالموز.

جيلى بالكراميل:

علبة بسكويت مطحون

100 غرام زبدة

1علبة لبن

1 كوب سكر

1 كوب حليب سائل

1 علبة جيلي

نذوّب الزبدة ونضعها على البسكويت ونقلب جيدًا

نرص مزيج البسكويت في البايريكس ونضعها في الثلاجة لمدة ثلث ساعة

في الخلاط نخفق اللبن مع السكر والحليب جيدًا

نوزع مزيج اللبن على طبقة البسكويت

ندخل الصينية الثلاجة حتى تبرد وتتماسك

نحضر الجيلي حسب التعليمات المذكورة على العبوة

نوزع الجيلي على طبقة اللبن بالصينية

ندخل الصينية الثلاجة مدة 1 ساعة حتى تتماسك

ويمكن تغير طريقة تقديم الجيلى واستخدام اى نوع من انواع الفاكهة بدلا من الموز، ويمكن وضع الكثير من الفواكه بدلا من استخدام الموز، فيمكن اضافة المانجو او البرتقال عند التقديم، او يمكن تقطيع اكثر من نوع فاكهة فى طبق واحد.