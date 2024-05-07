الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الهاربون من الموت".. سكان غزة يفرون من شرق رفح

رفح
رفح

وصف الفلسطينيون الفارون من شرق رفح، الثلاثاء، "الهاربون من الموت" بعد أن أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان يوم الإثنين بالإخلاء.

وقال رجل يدعى ربيع غرابلة وفق شبكة سي إن إن الأمريكية، إن هذه هي المرة السابعة التي تهجر فيها عائلته، مضيفًا أن الوضع صعب للغاية، وغادرنا في خوف، حيث تم استهداف منازل المدنيين، الأشخاص الذين نعرفهم. وقال الغرابلة إن القصف كان عشوائيًا وعشوائيًا الليلة الماضية.

الهروب من الموت 

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وأضافت امرأة أخرى، لم تذكر اسمها، أنها "هربت من الموت" مع أطفالها. وقالت إن عائلتها نزحت أكثر من 10 مرات منذ اندلاع الحرب و"تحملت الكثير من المعاناة والإذلال".

وقال وائل نبهان، وهو رجل آخر وصل إلى دير البلح قادمًا من رفح يوم الثلاثاء، إن عائلته نزحت أيضًا عدة مرات، واضطرت إلى تناول طعام الحيوانات والسير في الشوارع المليئة بالجثث. 

وقال إنهم "عانوا من القمع الذي لا ينبغي لأحد أن يتعرض له على الإطلاق".

وفي الوقت نفسه، في رفح، قال العديد من الأشخاص إنهم لا يعرفون إلى أين يذهبون. وقال رجل، يُدعى عودة عسلية، إن "الموت أكرم من هذا"، وقال إنه "يصلي لكي يُضرب ويرتاح من كل هذا".

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