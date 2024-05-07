خالد الجندى: الحكمة هى وضع الأمر فى نصابه وحدود إمكانياته وقدراته

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحكمة هي وضع الأمر في نصابه وأن يعلم المرء حدود إمكانياته وقدراته وحدود أبعاد أى قرار يتخذه في حياته.

تعريف الحكمة

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحكمة تعريف هام للغاية، لذا يجب على الجميع إدراك هذه الحكمة من خلال آيات الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم.

حكمة الأنبياء

وأضاف في حديثه، أن كلمة الحكمة ذكرت في القرآن الكريم وسط آيات الإنفاق والمال وكأن الحكمة هي إنفاق المال في مكانه، قائلًا: "الأنبياء كانوا يتصرفون بحكمة، وعلى الجميع إدراك أن الله سبحانه وتعالى وضح معايير محددة للحياة".

وأشار إلى أن النبي كان مرسلًا من الله وربنا مقلش للنبي يعمل خطوة عسكرية إلا بعد ما يشاور أصحابه"، واستشهد بقوله تعالى (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ).