الثلاثاء 07 مايو 2024
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هل هناك فرق بين عقل وتفكير المرأة والرجل؟.. استشارية صحة نفسية تُجيب

الاختلافات بين عقل
الاختلافات بين عقل المرأة والرجل - أرشيفية

قالت الدكتورة نهلة خليل، استشارية الصحة النفسية، إنه يجب ألا تكون هناك مقارنة بين عقل المرأة والرجل، وذلك لأن هناك اختلافًا جذريًا في التكوين والوظيفة بين عقل الطرفين.

 

الاختلافات الجذرية بين عقل المرأة والرجل 

وأكدت "خليل"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الفص الأيمن اليساري في العقل مسئول عن الجزئيات المنطقية، بينما الفص الأيمن مسئول عن المناطق العاطفية والإبداعية، وهذه المنطقة يُطلق عليها الذكاء العاطفي.

 

استقبال المرأة والرجل للمعلومات 


وتابعت: "الرجل يستقبل معلوماته من الفص اليسار في المخ، وبالتالي تصبح العملية في شخصية الرجل هي الغالبة والمسيطرة، وهذا عكس استقبال الست للمعلومات الخارجية، حيث يكون الاستقبال من الفص اليمن".

واستطردت: "المرأة لديها شبكة معلومات داخل المخ تسترجعها بصورة سريعة عند ربط الأحداث ببعضها البعض وتحليلها".
وأضافت في حديثها، أن الرجل عندما يتكلم يتحدث بالمنطقية البحتة في أغلب الأحيان، ولكن المرأة تتعامل بمزيج بين المشاعر والمنطق.

نهلة خليل استشاري صحة نفسية سي بي سي الستات مايعرفوش يكدبوا برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

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