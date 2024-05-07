الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أمام متحف متروبوليتان.. فلسطين حاضرة فى حفل ميت غالا 2024

تجمع طلابي امام متحف
تجمع طلابي امام متحف متروبوليتان

خلال فعاليات حفل ميت غالا لعام 2024، حيث يجتمع نخبة الفن والموضة من مختلف أنحاء العالم، فجر اليوم، احتشد العديد من المؤيدين للقضية الفلسطينية قرب موقع الحدث للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

تجمّع المتظاهرون في محيط متحف متروبوليتان، الذي احتضن الحدث الاجتماعي والخيري "ميت غالا"، حيث شارك العديد من الشخصيات المعروفة في مجال الفن والموضة. وبينما كانت الكاميرات تركز على وصول النجوم عبر السجادة الحمراء، قامت قوات الشرطة بتفريق بعض المتظاهرين.

وقد انطلقت المظاهرة من مداخل جامعة كولومبيا، التي أصبحت مركزًا للاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية. ومن ثم توجه المتظاهرون نحو منطقة مانهاتن، حيث يقع المتحف، بهدف التأكيد على رفضهم الاعتداءات على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني. ورغم عدم وضوح عدد المعتقلين بالضبط، إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية أكدت اعتقال عدد منهم، بينما أشارت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" إلى اعتقال حوالي عشرة متظاهرين من بين مئات المشاركين في الاحتجاج.

تأتي هذه الفعاليات في سياق حالة الغضب المستمرة بسبب الأحداث في فلسطين، والتي تشهد استمرار التحركات المناصرة للفلسطينيين، والتي أثرت حتى على أحداث جامعة كولومبيا، حيث أدت إلى إلغاء حفل التخرج الرئيسي.

حفل ميت غالا الفن العالم المؤيدين الإحتلال الإسرائيلي السجادة الحمراء الحدث الاجتماعي متحف متروبوليتان

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