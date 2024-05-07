الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تكريم محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات في الملتقى الإعلامي العربي بالكويت

تكريم محمد جلال الريسي
تكريم محمد جلال الريسي

شهد الملتقى الإعلامي العربي الذي عقد في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، تكريم سعادة محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام)، وذلك تقديرًا لجهوده وإنجازاته المتميزة في دعم منظومة الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهماته الفاعلة في الارتقاء بوكالة أنباء الإمارات إلى العالمية.

يأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة الريسي الحافلة بالإنجازات، حيث لعب دورًا هامًا في تطوير وكالة أنباء الإمارات وجعلها من بين أفضل وكالات الأنباء في العالم. فقد شهدت الوكالة خلال فترة توليه إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما تم تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية العالمية.

الأكثر قراءة

"الهدوء يسيطر على المشهد".. إكسترا نيوز تعرض صورًا مباشرة لرفح الفلسطينية

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

سدد 30 ألف جنيه وحلل مخدرات.. الإفراج عن عصام صاصا

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

بعد ظهورها معه في القسم.. سارة خليفة تكشف علاقتها بعصام صاصا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة