الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن فوائد نبات المورينجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

 

يعتبر ماء المورينجا من الأطعمة الهندية الفائقة، فهولا يغذي الجسم بالعناصر الغذائية فحسب، بل يساعد أيضًا في فقدان الوزن والتخلص من السموم، وترصد “الدستور” كل ما تريد معرفته عن المورينجا.

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المورينجا

يُعتقد أن المورينجا مخزن لعدد من المغذيات الدقيقة المذهلة، يحتوي على عناصر غذائية أكثر كثافة من العناصر الأساسية في مطبخك، كونها أفضل مصدر للكالسيوم أكثر من الحليب، غنى بفيتامين أ بعشر مرات من الجزر، فتناول المورينجا يمكن أن يغذي جسمك بشكل لا مثيل له في أي خضار، بجانب تسريع عملية التمثيل الغذائى، وتنظيم نسبة السكر في الدم، وتعزيز نمو الشعر، يمكن أن يساعد أيضًا في إزالة السموم من الكبد. يُنصح الأطفال الصغار والحوامل والأمهات الجدد بشكل خاص بتناول المورينجا لتغذية أجسادهم وعقولهم.

 

 

سواء كانت الأوراق أو الجذع أو الزهور، فإن الأجزاء المختلفة من نبات المورينجا لها فوائد متنوعة. من السهل دمج أوراق ومسحوق المورينجا في الشاي وغيره من المأكولات الشهية، في حين يمكن تحضير الجزء الزهري من النبات العشبي.

 

تتمتع المورينجا بعناصر غذائية غنية ويمكن أن توفر فيتامين C سبع مرات أكثر من البرتقال، وفيتامين أ أكثر 10 مرات من الجزر، وكالسيوم أكثر 17 مرة من الحليب، وتسع مرات بروتين أكثر من الزبادي، و15 مرة أكثر من البوتاسيوم في الموز، و25 مرة أكثر من الحديد. من السبانخ.

 

المورينجا، طعام خارق موجود في شبه القارة الهندية. يتم الحصول عليها من شجرة الطبل والتي تسمى أيضًا بالشجرة المعجزة. إنه مليء بالعديد من الفوائد الصحية وقد أطلق عليه خبراء التغذية في العصر الحديث اسم الغذاء الفائق، على الرغم من أن استخدامه وتطبيقه متجذر بعمق في الثقافة الهندية القديمة.

 

 

 

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