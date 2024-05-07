الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار من المحكمة ضد المتهم باغتصاب وقتل "رضيعة" في مدينة نصر

صورة أرشيفية لمحكمة
صورة أرشيفية لمحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى معوض، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية جانيت جمعة بطرس، إلى جلسة 9 مايو الجاري، مع استمرار حبس المتهم.


وكان المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى؛ قد أمر بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية، بعد اغتصابها.


وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة جنيت جمعة بطرس - سودانية الجنسية - إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وكشفت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية

محكمة جنايات القاهرة محاكمة الطفلة سودانية الجنسية الطفلة سودانية الجنسية جنيت جمعة بطرس مجلس القضاء الأعلى

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