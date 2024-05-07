ضحايا لقمة العيش..عمال لقوا مصرعهم فى أثناء أداء عملهم خلال الفترة الأخيرة

"بيجروا على لقمة عيشهم" حالة من الحزن تسود في عدد من المصانع ومواقع العمل الحرفية والزراعية عندما يلقي عامل مصرعه في أثناء أداء عمله والذي خرج صباحًا بحثا عن قوت يومه فيعود إلى أهله جثة هامدة.

مصرع عامل توفي إثر صعق كهربائي داخل مصنع بأكتوبر

وشهدت مدينة 6 أكتوبر، مصرع عامل إثر إصابته بصعق كهرباء، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع أحد الأشخاص فى مدينة 6 أكتوبر.

وبالتحرى تبين أن شابًا مقيمًا بالعياط، أصيب بصعق كهرباء أثناء أداء عمله، تسبب فى وفاته فى الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

مصرع عامل نظافة دهسته سيارة أوبر بالكيت كات

لقي عامل نظافة مصرعه، تحت عجلات سيارة أوبر، كانت تسير بسرعة جنونية بشارع النيل بالكيت كات.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تلقت بلاغا بوقوع حادث سير أودى بحياة عامل نظافة، تصادف وجوده للقيام بعمله على رصيف كورنيش النيل، أمام أحد المساجد الشهيرة بالكيت كات، حيث صدمته سيارة أوبر طائشة، لتدفع جثمانه للاصطدام بسيارة نقل كانت تقف على جانبي الطريق.

مصرع عامل سقط داخل مفرمة لحوم بمدينة بدر

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه داخل مفرمة اللحوم بمصنع التعبئة بالمنطقة الصناعية في منطقة مدينة بدر في القاهرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى بدر العام تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة بدر من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة شاب متقطعة داخل مفرمة اللحوم بعد سقوطه بها داخل مصنع لتعبئة اللحوم بمدينة بدر، وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى الخاصة بمستشفى مدينة بدر.

مصرع عامل في أثناء عمله على خلاط بناء بالمنيا

لقي عامل مصرعه، متأثرًا بجروح وكسور إثر حادث أثناء العمل على خلاط بناء بمدينة ملوي، جنوب المنيا.

البداية بتلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة «ا- ر- ا»، 34 سنة، عامل، أثناء العمل على خلاط بناء بمدينة ملوي.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل العامل إلى مستشفى ملوي التخصصي، ومنها تم تحويل المصاب إلى مستشفي جامعة المنيا، حيث فشلت الإسعافات، ولفظ العامل أنفاسه الأخيرة.

وكشف تقرير صحة المنيا، عن وفاة العامل نتيجة كسور وتهتك بالطرف العلوي الأيمن والطرفين السفليين، ونزيف داخلي وخارجي، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بمشرحة مستشفى المنيا الجامعي.

حولته إلى إشلاء.. مصرع فلاح سقط داخل دريس القمح بالمنوفية

شهدت قرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرع شاب وذلك أثناء قيامه بدريس القمح، وعلى الفور تجمع الأهالي بالقريه لمحاولة إنقاذه، إلا أنه كان قد لقي مصرعه في الحال، وفشلت محاولات إنقاذ حياته وسط حالة من الذعر بين المتواجدين في مكان الحادث لهول الحادث.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب عقب سقوطه داخل ماكينة الدريس بقرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور أثناء حصاد القمح، والتي أدت إلى وفاته في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.