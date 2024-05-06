الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

حوادث

مصرع عامل إثر إصابته بصعقة كهربائى فى أكتوبر

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

شهدت مدينة 6 أكتوبر، مصرع عامل اثر إصابته بصعق كهرباء، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص فى مدينة 6 أكتوبر.

وبالتحرى تبين أن شابا مقيم بالعياط، أصيب بصعق كهرباء أثناء أداء عمله، تسبب فى وفاته فى الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

مدينة 6 أكتوبر مصرع عامل صعق كهربا مستشفى الشيخ زايد مديرية أمن الجيزة

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