لميس الحديدي تشيد بدعوة اتحاد القبائل العربية للضغط الدولي على إسرائيل (فيديو)

أشادت لميس الحديدي بمبادرة اتحاد القبائل العربية الذي دعا المجتمع الدولي للتدخل وممارسة الضغط على إسرائيل، وجاء هذا النداء إثر موافقة حركة حماس على المبادرة المصرية للهدنة، وهو ما رحب به الاتحاد بشدة.

وقالت لميس، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة قناة أون إن الاتحاد أعلن أن هذه الموافقة هي نتيجة للمساعي المصرية والقطرية المتواصلة التي أثمرت عن تقدم ملموس نحو إنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون لأشهر طويلة.

وفي خطوة لتعزيز الجهود الدبلوماسية، طالب الاتحاد الدول بالعمل على إقناع إسرائيل بالتوقيع على المبادرة المصرية، والتي تشمل إنهاء احتجاز الرهائن الإسرائيليين وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، كما وجه الاتحاد تحية تقدير للرئيس السيسي لدوره البارز في دفع عملية السلام.

وأكد الاتحاد أهمية اللحظة الراهنة لتحرك مجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة لتحقيق تقدم سياسي يسهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تكون القدس الشرقية عاصمة لها.