غدًا.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها لـ 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدًا الثلاثاء الموافق 7-5-2024م عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها أربع ساعات متواصلة

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة، والتي تتخطى الأربع ساعات متواصلة.

رئيس مياه المنوفية يتفقد أعمال تنفيذ الصرف الصحى بكفر شنوفة بشبين الكوم.

تفقد اليوم الدكتور مهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أعمال تنفيذ الصرف الصحى بكفر شنوفة بشبين الكوم؛ لمتابعة تنفيذ الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والوقوف على نسب التنفيذ؛ تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بشأن الاهتمام بالمرافق الحيوية.

وأكد صالح حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية للوقف على نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، مؤكدًا تقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة ورفع كفاءة البنية التحتية.

يأتي ذلك في إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.