الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

"العدل" يدين اجتياح الاحتلال رفح الفلسطينية ويحذر من خطورته على المنطقة

النائب البرلماني
النائب البرلماني عبد المنعم إمام

أدان حزب العدل، برئاسة النائب البرلماني عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، بأشد العبارات، بدء العملية العسكرية البربرية التى يقوم بها الكيان الصهيوني الغاشم في رفح الفلسطينية، وسط صمت وتخاذل دولي مخزٍ ومشين، سيبقى عاره يلطخ جبين المجتمع الدولي للأبد.

اجتياح رفح الفلسطينية

وقال حزب العدل في بيانه: "لقد حذرنا، وما زلنا نحذر، من العواقب الوخيمة لعملية اجتياح رفح الفلسطينية، والنتائج الكارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وعلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

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حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية

وأضاف: "نكرر مطالبنا للمجتمع الدولي ومؤسساته للاضطلاع بدورها وممارسة كل أنواع الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان الخطير، والبدء العاجل في هدنة مستدامة تمهد لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس".

وأكد الحزب، في بيانه اليوم، دعمه الدائم للموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي منذ لحظاته الأولى على قطاع غزة، والمساعي الدبلوماسية للوساطة والتوصل لوقف العدوان وإحلال السلام، وكذلك الرفض القاطع- رسميا وشعبيا، أغلبية ومعارضة- لتصفية القضية وتهجير الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أكدت مصر أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وطالبت مصر، إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.

كما أكدت مصر استمرار اتصالاتها على مدار الساعة مع الأطراف كافة من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.

حزب العدل العملية العسكرية رفح الفلسطينية المجتمع الدولي الفلسطينيين

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