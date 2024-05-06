الزهار: قصف حماس منطقة كرم أبوسالم "حماقات متبادلة" وخدم الاحتلال

قال الباحث والكاتب الصحفي، محمد صلاح الزهار، إن قصف حركة حماس، التي تحسب نفسها مقاومة فلسطينية، أمس الأحد، منطقة كرم أبوسالم القريبة من رفح الفلسطينية "حماقات متبادلة"، فقد اعتبرته دولة الاحتلال الإسرائيلي مبررًا لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية التي يقيم فيها ما يزيد على ١.٥ مليون نازح.

وتابع "الزهار"، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن الحماقات المتبادلة وقعت بينما المفاوضات كانت جارية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة.

وأضاف: "من يعتبر خراب غزة بهذه الطريقة وربما يؤدي لإشعال النيران في المنطقة مقاومة للاحتلال يمضي لحال سبيله، أنا لا أعتبر حماس حركة مقاومة ولا فلسطينية، وأراها جماعة عميلة متآمرة على الشعب الفلسطيني، وتعمل لحساب مغامرين كثر وأولهم دولة الكيان الغاصب".

وقال "الزهار" إن أكثر من ١٢٠ ألف شهيد وجريح بخلاف آلاف المفقودين، وتدمير غزة بالكامل يحتاج إلى ثلاثين عامًا لإعادة الإعمار، ليس مقاومة وليس من الجهاد في شىء.