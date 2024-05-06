تعمل اي لو عايز تستفاد بـ المهلة الشهر لمبادرة سيارات المصريين بالخارج؟ "الهجرة تجيب"

تُقدم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فرصة أخيرة للمصريين المقيمين في الخارج ممن واجهوا صعوبات في تحويل وديعة مبادرة سيارات المصريين في الخارج.

شروط الاستفادة من المهلة الشهرية:

وفقًا لما اعلنته وزارة الدولة للهجرة، فإنّ شروط الاستفادة من المهلة الشهرية لمبادرة مبادرة سيارات المصريين في الخارج هي:

1. التسجيل في المبادرة قبل انتهاء موعدها:

يشترط أن تكون قد سجّلت في مبادرة مبادرة سيارات المصريين قبل انتهاء موعدها الرسمي في 31 يوليو 2024 .

انتهاء موعدها الرسمي في . يجب أن يكون لديك رقم تسجيل يثبت عملية التسجيل.

تأكد من صحة واكتمال بياناتك المُسجّلة.

2. الإقامة في دولة تعاني من ظروف تحول مالية:

يجب أن تقيم في إحدى الدول التي واجهت معوقات في عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية للمبادرة.

عليك تحديد الدولة التي تقيم فيها وسبب صعوبة التحويل.

يمكنك التواصل مع وزارة الهجرة عبر البريد الإلكتروني أو الصفحة الرسمية لتقديم شكوى أو استفسار.

3. جدية الاستفادة من المبادرة:

يجب أن تثبت جديتك في الاستفادة من المبادرة من خلال التسجيل المُسبق.

سداد كامل قيمة الوديعة المستحقة قبل انتهاء فترة السماح المحددة.

4. التأثر بظروف دولية أو نزاعات:

في حال كانت إقامتك في دولة تعاني من ظروف دولية أو نزاعات حالت دون استكمال عملية التحويل، يمكنك الاستفادة من المهلة.

ستقوم وزارة الهجرة بدراسة كل حالة على حدة وتحديد الحل المناسب.

خطوات الاستفادة من المهلة الشهرية:

تسجيل شكوى على تطبيق مبادرة سيارات المصريين في الخارج. التواصل مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر البريد الإلكتروني أو الصفحة الرسمية على فيسبوك.

ملاحظات هامة: