الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الاثنين 6-5-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 تصدر محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور خلال التقرير التالي قائمة لاخر تحديث تحديث لسعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية في البنوك خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم الاثنين 2024 تحديث لحظي

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر ومكينات الصرافة، حيث سجل  نحو 47.90 جنيه للشراء، 48.00 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 مايو 2024

سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سعر صرف الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر استقرارًا اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث سجل نحو 47.90 جنيه للشراء مقابل 48.00 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، استقرارا ايضًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيهًا للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 مايو 2024

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

وخلال منتصف التعاملات..سجل متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين 6 مايو 2024 في البنك التجاري الدولي استقرارا ليبلغ 47.90 جنيه للشراء 48.00 جنيها للبيع..

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

سجلت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، استقرارا خلال منتصف التعاملات واليك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.23 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيه للشراء، و59.65 جنيه للبيع.

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سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 مايو 2024

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